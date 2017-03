Ex-diretor da Petrobras relata propina de R$ 30 milhões a Sérgio Cabral

Em depoimento ao juiz Sérgio Moro na tarde desta sexta-feira (10), o ex-diretor de abastecimento da Petrobras e delator da operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, disse que ajudou a arrecadar R$ 30 milhões em propina para a campanha do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em 2010. Costa foi ouvido como testemunha de acusação no processo contra Cabral.

Veja mais AQUI, no blog Por dentro da Lava Jato