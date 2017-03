Após tarde de sol, São Paulo tem chuva de granizo e pontos de alagamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais uma tarde de calor, a cidade de São Paulo voltou a registrar pancadas fortes de chuva em algumas regiões nesta sexta-feira (10). A zona leste foi a área mais afetada, com o transbordamento de três córregos e queda de granizo. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura, os temporais começaram por volta das 16h30 devido a áreas de instabilidade formadas pelo forte calor e pela entrada de uma brisa marítima. Mais cedo, os termômetros chegaram a registrar temperaturas superiores aos 30°C. Apenas a zona sul não chegou a entrar em atenção para alagamento. Já a subprefeitura da Penha (zona leste) foi colocada em alerta devido ao transbordamento dos córregos Franquinho, na rua Dom Hélder Câmara; Ponte Rasa, na av. Buenos Aires com a rua Maria Leocádia; e Tiquatira, na rua Amorim Dini. Os bombeiros afirmaram ter recebido um chamado para pessoa ilhada dentro de veículo na rua Henrique de Souza Queiroz, também na Penha. Foram registradas ainda, ao menos, dez árvores caídas na cidade desde o final da tarde, além de queda de granizo na região de Artur Alvim (zona leste) e Butantã (zona oeste). A linha 9-esmeralda, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), também operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada, no início da noite, entre as estações Hebraica/Rebouças e Villa-Lobos/Jaguaré, devido à chuva. A empresa afirmou que era uma medida preventiva e nenhuma ocorrência aconteceu no trecho. O metrô e os aeroportos não tinham registro de problemas no horário. O trânsito também permaneceu dentro da dentro da média do horário. O sábado (11) começará com sol entre nuvens e sensação de calor na região metropolitana de São Paulo, mas, no decorrer do dia, um sistema frontal deve muda a direção dos ventos, o que possibilita a formação de áreas de instabilidade, podendo ocorrer pancadas isoladas com até forte intensidade.