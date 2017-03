O carro acidentado na BR-476: um morto e dois feridos (foto: Rede News 24 horas / Michael Martins)

Uma picada de aranha marrom acabou em tragédia na Região Metropolitana de Curitiba. Não pela picada, mas por causa da tentativa de socorro, que gerou um acidente automobilístico, com duas pessoas feridas e uma morta, no km 209 da BR-476, a Rodovia do Xisto, na cidade da Lapa.

