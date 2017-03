Presídio feminino tinha excesso suportável de presas, diz diretor

O Presídio Central Estadual Feminino de Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba) teve uma rebelião que foi controlada na tarde desta sexta-feira (10). Depois da ação que debelou o motim, o diretor do Departamento de Execuções Penais do Paraná (Depen), Luiz Alberto Cartaxo Moura, negou que haja superlotação no local; afirmou apenas que há um “excesso suportável” de presas.

"Um excesso suportável dentro uma unidade penitenciária pode acontecer. Porque vagas existem, nem sempre condizente com o número de prisões que são feitas. Agora, chamar de superlotação 10, 15%, desculpe, não é superlotação", afirmou o diretor, em entrevista coletiva.

A penitenciária tem espaço para receber 370 presas, mas abriga 440, de acordo com o Depen. Isso dá 16% além da capacidade.

A rebelião começou na noite de quinta-feira (9), com a rendição de uma agente penitenciária. Uma detenta pegou várias chaves e abriu todas as celas da galeria C, que abriga 120 presas. Segundo o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná (Sindarspen), 190 presas estavam rebeladas.

Uma equipe de negociação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) trabalhou desde o início da confusão e, por volta das 15 horas desta sexta-feira (10), controlou a rebelião.

Segundo a presidente do Sindarspen, Petruska Sviercoski, o número de agentes que trabalham no presídio é de 12, bem menos que o necessário. Cartaxo, contudo, contestou o número e disse que há 103 funcionários – segundo ele, mais que o suficiente para que os servidores trabalhem em segurança.