Um apostador acerta as cinco dezenas da Quina e leva R$ 3,7 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4330 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (10) em Serra Negra (SP). O sortudo levará para casa R$ 3.738.931,78. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 500 mil. Os números sorteados foram: 06, 15, 27, 38, 39. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 3.738.931,78 Quadra - 4 números acertados - 83 apostas ganhadoras, R$ 5.814,69 Terno - 3 números acertados - 8.192 apostas ganhadoras, R$ 88,59 Duque - 2 números acertados - 170.553 apostas ganhadoras, R$ 2,34

LOTOFÁCIL

O concurso 1484 da Lotofácil teve dois ganhadores, que levaram R$ 1.048.630,65 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 25. Veja o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.048.630,65 14 acertos - 319 apostas ganhadoras, R$ 2.022,92 13 acertos - 11.500 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 157.103 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 880.857 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 1743 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, também não houve vencedores. As dezenas sorteadas foram: 01, 06, 13, 15, 30, 43, 47, 50, 55, 63, 68, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 90. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2,4 milhões. Confira o rateio: 20 acertos - Não houve acertador! 19 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 68.923,75 18 acertos - 111 apostas ganhadoras, R$ 1.552,34 17 acertos - 1.140 apostas ganhadoras, R$ 151,14 16 acertos - 7.058 apostas ganhadoras, R$ 24,41 15 acertos - 31.900 apostas ganhadoras, R$ 5,40 0 acertos - Não houve acertador!