DOMINGO - Campeão do primeiro turno, Fluminense tenta manter o foco contra o Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No domingo (12), às 19h, no estádio Bacaxá, em Saquarema, o Boavista recebe o Fluminense, no encerramento da primeira rodada da Taça Rio. O tricolor não poderia estar em melhor momento. O clima nas Laranjeiras é de festa após o título do primeiro turno em cima do Fluminense, mas Abel Braga é o melhor treinador para não deixar que a euforia prejudique o desempenho do clube no segundo turno. O pé no chão refletiu-se na última quinta-feira (9), no duelo contra o Criciúma pela Copa do Brasil fora de casa. Em partida disputada, o clube arrancou bom empate contra os catarinenses em 1 a 1. Wellington Silva vive boa fase e foi destaque da partida. Quem deve ganhar uma chance de Abel no duelo é o atacante Lucas Fernandes, de 22 anos. Após ser destaque no Atlético-PR, o atleta entrou em algumas oportunidades e não foi muito bem. Por isso, ficou fora do banco de reserva nas últimas quatro partidas. O Boavista, treinado pelo folclórico Joel Santana, vive uma temporada complicada. Somou somente quatro pontos no primeiro turno e, na última quarta-feira (8), perdeu de 3 a 0 para o Sport, em casa, pela Copa do Brasil, e já praticamente diz adeus à competição. O clube vê agora no returno do estadual uma ótima chance de deixar as derrotas para trás.