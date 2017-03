Linense bate São Bento em Sorocaba e freia empolgação do rival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não durou muito tempo a empolgação do São Bento. Após derrotar a Ferroviária na última segunda-feira (6) e conseguir a segunda vitória seguida no Paulista, o São Bento voltou a perder em casa. O clube encarou o Linense às 19h desta sexta-feira (10), no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e foi derrotado por 1 a 0, gol de Thiago Humberto. Os donos da casa bem que pressionaram, mas o goleiro Victor Golas, do Linense, foi um dos melhores em campo, com ótimas defesa. Ótimo resultado para o time de Lins, que, com 13 pontos no grupo B, ocupa a segunda posição, 8 a mais do que o terceiro colocado. O São Bento tem apenas 7 pontos e luta contra o descenso. Novorizontino bate Ferroviária e assume segunda posição do grupo C O Novorizontino estava há três jogos sem vitória. Mas nesta sexta-feira (10), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, voltou a somar três pontos ao bater a Ferroviária por 2 a 0. Com o resultado, assumiu a segunda posição do grupo C, com 10 pontos. A Ferroviária segue seu calvário rumo ao rebaixamento. Foi a terceira derrota seguida do time de Araraquara, que continua com a pior campanha do Paulista. Os gols foram marcados por Fernando Gabriel e Cléo Silva. Destaque para o pênalti perdido por William Cordeiro, da Ferroviária, aos 45 minutos do segundo tempo, que poderia ter incendiado o finzinho do jogo.