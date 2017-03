Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar escolhe sua madrinha

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) apresentou sua madrinha durante uma solenidade na tarde desta sexta-feira (10/03). A escolhida foi a cantora curitibana Rafa Gomes, que participou da 1.ª edição do The Voice Kids. O evento aconteceu na sede da unidade, no Bairro Bacacheri, em Curitiba. Militares estaduais, familiares e amigos participaram da cerimônia, que teve a participação da Banda de Música da PM.

“A Rafa tem uma popularidade muito grande, é curitibana, mora no mesmo bairro onde a unidade está instalada e é uma criança muito talentosa, foi fácil lembrarmos o nome dela na hora da escolha”, disse o comandante do BPMOA, tenente-coronel Adonis Nobor Furuushi. “Ter uma madrinha para o batalhão torna-se um elo, uma ponte que ajuda nesse fluxo de informações com a comunidade. Tiramos um pouco desse aspecto de uma unidade militar que está pronta para a guerra, mas queremos mostrar que estamos aqui prontos para ajudar, essa é nossa finalidade, asas sempre fiéis.”

Rafa Gomes ganhou uma farda e um certificado. “Foi uma honra este convite, porque já tinha visto os policiais salvando pessoas na praia e também em situações de perigo. Sempre acompanhei o trabalho deles, moro aqui perto, mas nunca tinha vindo conhecer a base do batalhão. Após o convite para ser madrinha pude conhecer as instalações e agora tenho meu próprio uniforme”, disse.

Além dos policiais e bombeiros militares que atuam no BPMOA, familiares e amigos da madrinha participaram do evento. “Para nós foi uma surpresa e uma honra receber este convite, porque sabemos o quão importante é a função do batalhão para a comunidade. Esta é uma unidade tão honrosa, corajosa e útil, por isso ver minha filha tornar-se madrinha é uma grande felicidade que ficará marcada pra sempre no coração dela. Ela tem a música como talento e se isso puder ser compartilhado com as ações culturais da Polícia Militar será muito bom”, destacou Marcia Cristina Gomes Silva, mãe da cantora.

O tenente-coronel Adonis ressaltou a importância das atividades desempenhadas pelo BPMOA. “O nosso batalhão é uma unidade de apoio e uma peça importante para a engrenagem da segurança pública. O que uma viatura faz um helicóptero não faz, e o que um helicóptero faz uma viatura não faz, mas os dois juntos formam um grande conjunto que atua visando à segurança da comunidade”, afirmou.