Com bom humor e dedicação, Rafael Sóbis se torna um líder no Cruzeiro

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Em oito meses, Rafael Sóbis se tornou uma referência no Cruzeiro. Não foi só o futebol que fez o atacante ganhar destaque no clube, mas também o seu perfil. Artilheiro do time em 2017, com seis gols assinalados, o camisa 7 exerce um papel de liderança no elenco. O caminho entre a sua chegada à Toca da Raposa e a atual condição de comando dentro do plantel não foi longo. O bom humor e a forma de encarar os desafios transformaram Rafael Sóbis em um dos atletas mais respeitados do time comandado por Mano Menezes. Amigo do atacante desde os tempos de Fluminense, Thiago Neves explica por que ele é querido pelos demais colegas de equipe: "O Rafa (Sóbis) é um dos caras mais chatos no clube", disse aos risos. "Ele é um cara brincalhão. Quando ele pega um para Cristo, é um cara insuportável. Mas é um parceiro que fiz no futebol. Muito feliz por estar jogando com ele novamente, fora os outros que já tenho intimidade", comentou. "Eu me dou bem com todo mundo, como o Rafa. Por isso que a gente tem esse ambiente legal", acrescentou. A dedicação de Rafael Sóbis é outro ponto positivo. Aos 31 anos, o gaúcho se destaca por ser um dos atletas que mais corre no elenco. Nos bastidores, há quem se surpreenda com a "sede de vitória" do jogador, que já faturou a Copa Libertadores da América pelo Internacional e o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. Recentemente, em vitória do Cruzeiro sobre o América/TO, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, Rafael Sóbis deixou o campo enaltecido por sua resistência e dedicação. O próprio camisa 7 destacou o seu físico ao término do confronto. "O velhinho está bem (risos). Estou me sentindo bem, já são três anos sem lesão. Aprendi a conhecer meu corpo. Um calor desse, campo difícil. Acho que consegui correr da melhor forma possível. Esperar e torcer para não doer tudo quando o corpo esfriar", disse à época. Todos esses atributos fazem com que o jogador seja um dos homens de confiança de Mano Menezes dentro das quatro linhas. Embora não use a braçadeira de capitão, atualmente com o volante Henrique, Rafael Sóbis auxilia também na formação da equipe em campo.