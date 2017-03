Canales ressurge no Botafogo após ano sabático

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ano sabático é quando um profissional dá um tempo fora da profissão. Gustavo Canales passou, sem querer, por experiência parecida em 2016, quando foi contratado pelo Botafogo. No Rio de Janeiro desde maio, entrou em campo em apenas 11 jogos, somando 603 minutos após ser contratado com grande expectativa. Iniciou a temporada sem oportunidades e foi até informado que poderia procurar novo clube, já que não jogaria no Botafogo em 2017. Ele bateu o pé e disse que treinaria forte até ter uma chance. Fez uma rígida dieta e diminuiu o drasticamente o percentual de gordura. Focou nos treinamentos como jamais havia feito no Alvinegro. A última sexta-feira foi um dia feliz para o argentino naturalizado chileno. Além de ser titular dos reservas no jogo-treino contra o Santa Cruz, da terceira divisão do Rio, o atacante foi informado que será inscrito na fase de grupos da Libertadores. ‘Canales passou por um período muito difícil de preparação, sofrendo, mas a dedicação dele aos treinos teve resultado na parte física. Agora estamos dando mais um pouco de lastro, criando situações para ele jogar‘, explicou o técnico Jair Ventura. Ele, porém, terá dura concorrência para jogar. Roger é o titular da posição. Além do camisa 9, Sassá também entra na briga após ser reintegrado. Canales, portanto, terá que mostrar serviço para fazer valer todo o esforço feito neste início de temporada. O Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores na próxima terça-feira, às 21h, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).