Grêmio mantém conversa e já negocia reforço argentino para julho

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O início da fase de grupos da Copa Libertadores para o Grêmio não terminou com as chances de Damián Musto, 29 anos, ser contratado. O clube gaúcho mantém conversa com o volante e com o Rosario Central-ARG para obter acordo na próxima janela de transferências. A ideia é ter o argentino como reforço em uma possível fase eliminatória do torneio. As tratativas, aliás, começaram em fevereiro e foram até horas antes da entrega da lista de inscritos do Grêmio. Ou seja, o Tricolor insistiu até o último minuto no acordo. O Rosario Central, contudo, não cedeu. Mesmo diante do apelo de Musto para ser liberado, o clube argentino não aceitou acordo com o Grêmio para transferência agora. Desta forma, o jogador seguirá no clube amarelo e azul pelo menos por mais alguns meses. ‘Claro que fica aberta essa possibilidade, temos três alterações na lista de inscritos‘, comentou Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio, durante comentário sobre a busca por Musto. ‘São dois momentos, nós iriamos enfrentar essa fase da Libertadores e o Gauchão com esse plantel e depois contratar o que faltasse. Em face às lesões, estamos reforçando agora. Mas permanece o raciocínio de reavaliar o plantel após a primeira fase‘, disse ainda. Musto chegou a ser sondado pelo Atlético-MG, na virada do ano, mas o Central também não aceitou abrir negociações. O Grêmio fez proposta semanas depois e não conseguiu avançar. Retomou a investida depois e prosseguiu em cima até o envio de seus 30 inscritos. A presença na Libertadores é um diferencial. O outro é aspecto financeiro. Carrasco do Grêmio na edição de 2016 do torneio, o Rosario Central não está classificado para a disputa deste ano. E, como todos os demais clubes argentino, enfrenta dificuldades após o rompimento de contrato com o governo para transmissão dos jogos. O nome de Musto voltou a ser desejado pelo desempenho dos volantes disponíveis no elenco. Com a saída de Walace, negociado com o Hamburgo, o Grêmio chegou a apostar em Jaílson e Michel para preencher a lacuna. Até agora, o Grêmio contratou nove jogadores nesta temporada: Michel, Leonardo, Léo Moura, Bruno Rodrigo, Bruno Cortez, Jael, Beto da Silva, Gastón Fernández e Lucas Barrios.