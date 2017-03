Ridley Scott quer fazer sequência de 'Gladiador' com Russell Crowe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor Ridley Scott, que esteve no Southwest Film Festival, nos EUA, divulgando seu novo filme, "Alien: Covenant", foi questionado pela revista "Entertainment Weekly" sobre a possibilidade de "Gladiador", longa comandado por ele em 2000, ter uma continuação. Surpreendentemente, a resposta do diretor foi positiva. O protagonista da história, Maximus (Russel Crowe), morrer no fim do filme. "Eu sei como trazê-lo de volta", disse à publicação. "Se acontecerá eu não sei. 'Gladiador' foi em 2000, então Russell mudou um pouco", apontou. O ator está atualmente com 52 anos. A revista destaca que em 2009, Scott e Russel chegaram a discutir um roteiro que acompanharia Maximus em uma travessia da vida após a morte, mas o projeto não seguiu em frente. "Gladiador" conquistou cinco Oscars, inclusive melhor filme e melhor ator para Crowe.