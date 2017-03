Governo do Rio vai vacinar população contra a febre amarela

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de as autoridades garantirem que o Estado não registrou nenhum caso de febre amarela no seu território, o Rio vai vacinar a população contra a doença. A Secretaria de Estado de Saúde solicitou ao governo federal a inclusão do Rio na área de recomendação de vacina contra a febre amarela. A intenção da secretaria é expandir a estratégia de vacinação como medida preventiva, que já é adotada pelo órgão em 30 municípios localizados nas divisas com Minas Gerais e Espírito Santo, Estados onde há casos confirmados da doença. A secretaria estima que toda população do Rio seja imunizada até o fim deste ano. A estimativa é de usar cerca de 12 milhões de doses. A vacinação deve se intensificar na última semana deste mês. O Estado já solicitou 3 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Pelo planejamento da secretaria, 1,5 milhão de pessoas serão imunizadas por mês. "A expansão da indicação da vacina para todo o estado é continuidade das ações preventivas que estamos adotando desde o início do ano, com base no cenário epidemiológico dos estados vizinhos", disse Alexandre Chieppe, subsecretário de Vigilância em Saúde da SES.