James Cameron diz que não tem data para lançamento de novos 'Avatar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - James Cameron revelou ao site "The Star" que as continuações de "Avatar" não tem previsão de estreia. "Estamos fazendo 'Avatar 2', '3', '4' e '5'. É um empreendimento épico", disse. "Demoramos quatro anos e meio para fazer um único filme e agora estamos fazendo quatro". Listas não oficiais apontavam o lançamento do segundo filme para 2018. "Avatar" foi lançado em 2009 e fez mais de 2,7 bilhões de dólares em bilheteria, o maior faturamento de todos os tempos de um filme. O projeto já existia desde o filme anterior de Cameron, "Titanic" (1997), mas o diretor adiou sua produção em busca de tecnologia aprimorada para a execução de suas ideias. De olho em todo esse sucesso, ainda este ano o filme será tema de uma nova área nos parques da Disney, em Orlando, nos EUA.