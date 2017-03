Céu nublado na Capital, chuva no Litoral e calor no interior

Da redação Bem Paraná com sites

11/03/17 às 14:00 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

O tempo neste sábado (11) tem cenários distintos no Paraná. As chuvas persistem sobre o Litoral norte paranaense. Em Guaraqueçaba desde o início da madrugada choveu mais de 180,0 mm. Nos Campos Gerais, Sul e Região Metropolitana de Curitiba, o sol até aparece entre muitas nuvens, mas na maior parte da manhã ficou nublado. E nas faixas Norte e Oeste, o sol brilha forte, e as temperaturas ultrapassam os 30°C.

No começo da tarde deste sábado Curitiba marcava menos de 25ºC. As temperaturas ficam amenas na Capital também durante a próxima semana.