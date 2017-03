(foto: Carlos Poly/Ascom)

Os serviços de roçada, com foco nas principais vias e em áreas públicas, ocorrem de forma permanente em Araucária. A Secretaria Municipal de Obras realiza uma programação para atender prioritariamente a vias e espaços onde há maior fluxo de pessoas. No período de verão, a demanda é maior já que a combinação de chuva e calor é favorável para acelerar o crescimento do mato. A pintura de meio-fio também ocorre em algumas regiões.

Na sexta-feira (10), as ações aconteceram na região do Pronto Atendimento Infantil (PAI) ao Hospital Municipal, na rua Pedro de Alcântara Meira (próximo ao CSU), no CEU e na unidade básica de Saúde do Califórnia, além da Avenida das Araucárias.

Os moradores também podem indicar locais ligando para a Secretaria Municipal de Obras: (41) 3614-7580.



Particular – O Código de Obras e Posturas de Araucária, no artigo 85, prevê que “os proprietários de imóveis que tenham frente para ruas pavimentadas ou com meio-fio e sarjeta, são obrigados a pavimentar e conservar os passeios à frente de seus lotes”. Em caso de não cumprimento, o mesmo Código lembra que a Prefeitura poderá intimar os proprietários a executar os serviços.