São José dos Pinhais é superado pelo São Bernardo nas quartas de final

São José dos Pinhais foi superado na primeira partida das quartas de final da Superliga B feminina 2017. Na sexta-feira (10.03), jogando em casa com o tradicional apoio da torcida, o time paranaense perdeu, de virada, para o São Bernardo (SP) por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 22/25, 21/25 e 22/25, em 1h58min. A partida aconteceu no ginásio Ney Braga, em São José dos Pinhais.

Com esse resultado, as comandadas de Alexsandro Paiva precisam vencer o próximo jogo para causar o terceiro confronto entre as equipes. O segundo duelo acontecerá no dia 17 de março, às 19h, em São Bernardo.

Pela segunda rodada do turno, as duas equipes já haviam ficado frente a frente. Assim como no primeiro jogo as paulistas acabaram levando a melhor e saindo vitoriosas.

Após vencer o primeiro set com uma ampla vantagem no placar, São José dos Pinhais acabou cedendo à derrota. A líbero Marcela Silva agradeceu o apoio da torcida e analisou o resultado.

"Jogar com a torcida é sempre bom. Sentir a vibração deles ajuda e motiva a sempre buscarmos fazer o nosso melhor dentro de quadra. Infelizmente não conseguimos sair com a vitória. A partir do segundo set elas entenderam o nosso jogo, conseguiram marcar mais as atacantes e não conseguimos jogar tão bem como no primeiro set. Dessa maneira elas abriram uma boa vantagem no placar e ficou difícil para buscar", afirmou Marcela.

Pelo lado do São Bernardo, a levantadora Teny elogiou a atuação da equipe paulista no duelo contra as paranaenses. "Começamos um pouco apáticas no primeiro set, principalmente em razão da pegada das adversárias e da pressão da torcida. Acalmamos os nervos a partir do segundo set e conseguimos equilibrar as ações. Agora vamos decidir a vaga em casa, estaremos mais tranquilas, mas com a responsabilidade de vencer novamente. Esperamos um jogo difícil", disse a capitã do São Bernardo.

Próxima partida

As duas equipes voltam à quadra no próximo dia 17 de março, às 19h, no ginásio Baetão. Caso São José dos Pinhais vença a segunda partida, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 18 de março, às 19h, no mesmo local.

Confira abaixo a campanha de São José dos Pinhais na Superliga B feminina 2017.

Tabela de jogos e resultados

Sexta-feira (24.01)

Ginásio José Correa

19h30 - Hinode/Barueri (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 26/24 e 25/12)

Domingo (29.01)

Ginásio Ney Braga

17h - São José dos Pinhais 0 x 3 São Bernardo (SP) (24/26, 18/25 e 16/25)

Sábado (04.02)

15h - ADC Bradesco (SP) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/16, 25/21 e 25/14)

Sábado (11.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 0 Clube Curitibano/P.M.C (25/22, 25/22 e 26/24)

Sábado (18.02)

Ginásio Ney Braga

18h - São José dos Pinhais 3 x 1 ACV/Uno Chapecó/Orbenk (SC) (22/25, 25/16, 25/20 e 25/17)

Sábado (04.03)

Arena Havan

20h - Abel Havan Brusque (SC) 3 x 0 São José dos Pinhais (25/20, 25/20 e 25/17)

Quartas de final

Sexta-feira (10.03)

Ginásio Ney Braga

19h30 - São José dos Pinhais 1 x 3 São Bernardo (SP) (25/16, 22/25, 21/25 e 22/25)

Sexta-feira (17.03)

Ginásio Baetão

19h - São Bernardo (SP) x São José dos Pinhais

Sábado (18.03) *se necessário

Ginásio Baetão

19h - São Bernardo (SP) x São José dos Pinhais