Comunidade festeja o 2º Dia da Ucrânia em Curitiba

11/03/17 às 15:13 - Atualizado às 15:20 Da redação Bem Paraná com sites

Festa ucraniana no Parque Tingui, onde se localiza o memorial ucraniano (foto: Arquivo/FCC)

Neste fim de semana a Sociedade Ucraniana do Brasil realiza o 2º Dia da Ucrânia em Curitiba. A festa tem comida típica, artesanato e música. Neste sábado (11) a festa começou no final da manhã e segue até a noite na Sociedade Ucraniana, na Rua Augusto Stellfeld, 795. No domingo a festa segue das 10 às 20 horas. A entrada é franca.

Durante os dias de festa, o Museu Ucraniano fica aberto ao público para que os visitantes possam conhecer um pouco da história da Ucrânia.