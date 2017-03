Da redação Bem Paraná com sites

11/03/17 às 15:45 Da redação Bem Paraná com sites

Um trecho da BR-277, na Serra do Mar, tem muita neblina nesta tarde de sábado (11). As câmeras da concessionáia Ecovia mostram o nevoeiro nas câmeras do km 43 e 41.

Nos demais trechos da rodovia entre Curitiba e o Litoral, o fluxo segue tranquilo.