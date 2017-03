Centro Cívico tem atividades de lazer gratuitas no domingo

Começa neste domingo (12/03), a partir das 9h, na Praça Nossa Senhora da Salette, o programa Lazer no Centro Cívico, da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Serão diversas atrações montadas ao ar livre e voltadas para toda a família, como jogos e brincadeiras que visam o desenvolvimento social e integração dos participantes.

A programação faz parte das comemorações dos 324 anos de Curitiba. “Queremos apresentar diferentes opções gratuitas para as famílias poderem se divertir juntas, estimulando a criatividade, a cidadania e o convívio social”, afirmou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa, que destacou também que em abril começam as atividades do Lazer nas Arcadas e eventos regionalizados da Rua do Lazer.

O Lazer no Centro Cívico contará com cama elástica, tênis de mesa, xadrez e jogos, além de empréstimo de bicicletas para realização de circuito, pista de skate com obstáculos e aulas de roller promovidas em parceria com a Federação Paranaense de Patinação. Todas as atividades serão supervisionadas por profissionais e técnicos da secretaria.

Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Lazer da secretaria, pelo telefone (41) 3350-3714.

Serviço: Lazer no Centro Cívico

Data: todos os domingos (exceto feriados)

Horário: das 9h às 14h

Local: Praça Nossa Senhora da Salette (Avenida Cândido de Abreu, 1.039, Centro Cívico)