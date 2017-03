Colombo promove torneio de bets neste domingo

(foto: Reprodução)

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, lembrado no dia 8 de março, a Prefeitura de Colombo, por meio da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude realiza o Torneio de Bets Feminino neste domingo (12), das 8h às 18h, no Parque Municipal Roça Grande, localizado na Rua Antônio Chemin, 28. Lembrando, que mulheres com idade mínima de 16 anos e de qualquer região podem se inscrever no torneio.

“As mulheres vem mostrando cada vez mais que se destacam em várias modalidades esportivas. Vamos comemorar esse dia, com essas guerreiras que conseguem conciliar a vida pessoal, profissional com a prática esportiva, cuidando da saúde e ou representando sua cidade ou seu país”, explica o Secretário da pasta, José Mauri Henemann.

As interessadas em participar podem se inscrever por meio do e-mail: bluepromocoes@gmail.com, no assunto deve-se constar “Torneio de Bets Feminino – Nome da Dupla” e efetuar o pagamento. O valor da inscrição é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Nessa etapa da inscrição é importante aguardar a resposta do e-mail, e explicar como será realizado o pagamento. “Nesse valor está incluso todo material utilizado no torneio como, tacos, bolinhas, casinhas, entre outros”, diretor do Departamento de Esporte, Paulo Cesar Cardoso..

Estão inscritos até o momento 32 duplas para participar do torneio que será organizado da seguinte maneira: As duplas serão divididas em oito grupos com quatro duplas. Vale lembrar, que a formação dos grupos será de acordo com a ordem de inscrição. Os primeiros colocados receberão troféus e medalhas.