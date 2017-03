(foto: Fernanda Castro)

Esta é a última semana para visitar a exposição fotográfica “Negros no Paraná – Aspectos da cultura negra no Estado”, no hall da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC). A mostra, em cartaz desde o dia 7 de dezembro do ano passado, encerra na próxima sexta-feira, dia 17 de março. A entrada é gratuita.

A exposição é resultado de uma pesquisa de campo em 38 comunidades negras remanescentes dos quilombos no Paraná, realizada pela fotógrafa documentarista Fernanda Castro, e apresenta elementos da vida cotidiana dessas comunidades quilombolas paranaenses, enfatizando a vida familiar, o trabalho e a devoção religiosa.

Composta por 19 fotografias no formato 50 x 70 cm; 4 fotografias no formato 100 x 150 cm; 2 fotografias 60 x 80 cm; 5 painéis de textos, legendas e plotagens. Com obras do acervo do Museu Paranaense, a mostra foi concebida para ser uma exposição itinerante.

A exposição tem curadoria do diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro, e expografia de Rita Solieri Brandt e Adriana Salmazo Zavadniak, responsável também pelo design gráfico. A montagem é de Ellen Nascimento e Tatiana Takatuzi. E os textos poéticos de Zeca Corrêa Leite.

ComunidadesServiço

Última semana da exposição “Negros no Paraná – Aspectos da cultura negra no Estado”

Até 17 de março de 2017

Hall da Secretaria de Estado da Cultura

Rua Ébano Pereira, 240 – Centro. Curitiba – PR

Visitação: segunda a sexta, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Entrada gratuita