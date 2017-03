Santa Terezinha de Itaipu ganha nova UPA 24 horas

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, inaugurou neste sábado (11) a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas) do município de Santa Terezinha de Itaipu, na região Oeste. Ao todo, o Estado destinou mais de R$ 600 mil à obra, que também contou com a contrapartida dos governos municipal e federal.

Incluindo mobiliário e equipamentos, o investimento foi de quase R$ 1,5 milhão. A estrutura será a principal referência de atendimento de urgência e emergência no município, de quase 25 mil habitantes. Com 970 metros quadrados, o espaço dispõe de 15 leitos de internação e tem capacidade para realizar em média 3 mil atendimentos por mês.

"Trata-se de um serviço moderno, com toda a infraestrutura necessária para prestar os primeiros socorros aos pacientes. Uma estrutura totalmente preparada para melhorar as condições de atendimento e salvar vidas", destacou o secretário Caputo Neto.

Casos mais graves são estabilizados e encaminhados para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, a 20 quilômetros do local. Essa transferência dos pacientes é realizada pelo serviço do Samu 192, com ambulância baseada ao lado. "A abertura da UPA reforça ainda mais a retaguarda de atendimento de urgência e emergência nesta região. Isso é essencial, visto que Santa Terezinha de Itaipu é cortada pela BR-277, que sempre tem um grande fluxo de veículos", lembrou o secretário.

HABILITAÇÃO - A nova UPA 24 horas funciona no antigo Centro Municipal de Internação e Urgência (CEMIU). Para promover a mudança, foi preciso reformar e ampliar o prédio, adaptando as instalações às exigências sanitárias.

Com isso, a prefeitura pôde finalmente habilitar o serviço no Ministério da Saúde. O credenciamento assegura o repasse de R$ 100 mil por mês para a manutenção das atividades e pagamento de despesas de custeio.

"Esse recurso extra será muito importante. Desde quando abrimos o pronto atendimento, em 2002, esperávamos por esta contrapartida do governo federal", disse o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, Cláudio Eberhard.

Segundo ele, o investimento na base do sistema tem refletido diretamente na redução do número de internações de pacientes do município. "Organizamos a atenção básica, fortalecendo nossas quatro unidades de saúde. Agora com a UPA, a ideia é oferecer o máximo de serviços aqui na cidade, diminuindo a necessidade de transferência para Foz", declarou o prefeito.