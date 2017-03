Neymar sente a perna e não enfrenta Deportivo

(foto: Facebook/Barcelona)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Neymar não enfrentará o Deportivo neste domingo (12), às 12h15. O jogador do Barcelona está com dores na perna esquerda e nem viajará com a equipe, de acordo com nota do clube em seu site oficial. O meia Rafinha, com gastrite, também ficará de fora da partida. Os dois brasileiros não treinaram neste sábado (11). O duelo contra o Deportivo pode ajudar a manter o time catalão na liderança do Espanhol. O Barcelona é o primeiro colocado do torneio com 60 pontos -com um jogo a mais que o Real Madrid, que vem logo atrás com 59 pontos. Neymar foi destaque da goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o PSG nesta quarta (8), pela Liga dos Campeões, que garantiu a classificação dos espanhóis para as quartas de final da competição. Faltando quatro minutos para o fim do tempo regulamentar, o Barcelona vencia por 3 a 1 e precisava fazer mais três gols. Aos 42 min, o atacante pediu a bola em uma cobrança de falta na entrada da área -o batedor oficial é Lionel Messi. Ele colocou a bola no ângulo direito do goleiro. Três minutos mais tarde, Neymar bateu pênalti cometido pelo brasileiro Marquinhos sobre Suárez. Converteu o quinto. Nos acréscimos, o brasileiro ainda deu assistência para Sergi Roberto fazer o gol decisivo.