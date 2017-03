Caixa volta a abrir mais cedo segunda e terça para pagar o FGTS

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, participou do atendimento neste sábado (foto: Ana Nascimento/Agência Caixa de Notícias)

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, oito vice-presidentes e 14 diretores estiveram em agências de 19 estados e do Distrito Federal para acompanhar o primeiro sábado de abertura do saque das contas inativas do FGTS. Segundo o presidente, que esteve em Maceió, “as agências abriram para atender aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro e também os que aproveitaram a oportunidade de um sábado aberto para tirar suas dúvidas, trazer seus documentos e atualizar as informações”.

Na segunda e terça-feira (13 e 14 de março), todas as agências Caixa estarão abertas duas horas antes, ou seja, às 9 horas, para fazer o atendimento sobre contas inativas do FGTS. “Quero fazer um apelo ao trabalhador que quando vier à Caixa, traga a carteira de trabalho e, se possível, os termos de rescisão dos contratos de trabalho. Assim temos condição de ajudá-lo imediatamente e fazer a atualização de alguma informação que seja necessária”, sugere o presidente Occhi.

O presidente da Caixa lembra também que é importante registrar o número do celular de cada um dos trabalhadores no sistema do FGTS. “Todo mês, a medida que a empresa fizer o depósito, a Caixa vai informar que a empresa depositou, a atualização monetária e o saldo total. É uma forma de acompanhar e receber a informação sem precisar ir ao banco”.

Dados de sexta-feira (10)

No primeiro dia de pagamento das contas inativas do FGTS, a Caixa transferiu diretamente para contas poupança e corrente de clientes o valor de R$ 2 bilhões, beneficiando 1,9 milhão de trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Foram emitidas 512 mil senhas de atendimentos em todos os canais: agências, lotéricas, correspondentes e autoatendimentos. O banco realizou o pagamento de R$ 1,8 bilhão para 1,4 milhão de trabalhadores, em todos os motivos de saque.