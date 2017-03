(foto: Reprodução/Facebook)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arnold Schwarzenegger está considerando se candidatar ao Senado dos Estados Unidos em 2018. A informação é do "New York Post". Segundo o veículo, Schwarzenegger pode deixar o Partido Republicano para desafiar a senadora democrata Dianne Feinstein, que está desde 1992 no cargo. Governador do estado da Califórnia entre 2003 e 2011, o político e astro de Hollywood não pode concorrer à Presidência por não ser cidadão nato dos Estados Unidos. Ele nasceu na Áustria. Schwarzenegger retomou a carreira artística e em 2017 deve estrear três filmes. Ele também esteve envolvido com o reality show "The Apprentice", que já foi apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.