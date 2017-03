Rouba viatura da PRF, é perseguido por 6 km e acaba baleado

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (11) um suspeito que minutos antes havia furtado uma viatura da instituição que estava estacionada na Ponte Internacional da Amizade. O autor do crime foi abordado após uma tentativa de fuga de aproximadamente seis quilômetros, nas imediações do quilômetro 724 da BR-277, em uma via marginal.

Ao receber ordem dos agentes da PRF para desembarcar imediatamente da viatura, ele fez um gesto brusco, como se fosse retirar algo da linha de cintura. Neste momento, foi atingido por um projétil que transfixou o braço esquerdo e ficou alojado no tórax.

