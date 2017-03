Coritiba joga mal, empata no Couto e ouve vaias

Thiago Lopes (no chão) disputa lance com jogadores do J.Malucelli: jogo feio no Couto (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba jogou mal, mais uma vez, e empatou em 0 a 0 com o J.Malucelli, nesse sábado (dia 11) à tarde, no Couto Pereira, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Coxa ficou em 4º lugar, com 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). O Jotinha é o segundo colocado, com 14 pontos.

O J.Malucelli recuperou provisoriamente 16 pontos na classificação. O clube conseguiu um efeito suspensivo, medida que anula a punição de perda de 16 pontos, determinada no primeiro julgamento, pela escalação irregular do atacante Getterson. O segundo julgamento ocorrerá na próxima quinta-feira.

Faltam quatro rodadas para o final da primeira fase. Os oito melhores avançam para as quartas de final. O Coritiba ainda tem quatro jogos: Toledo (fora), PSTC (em casa), Rio Branco (em casa) e Londrina (fora).

Esse foi o terceiro jogo do técnico Pachequinho no comando do time, que agora soma 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.

O Coritiba foi vaiado pela torcida após o apito final, pela fraca atuação em campo. O atacante Kleber evitou críticas. “O primeiro tempo a gente ficou muito atrás. No segundo tempo, a gente tentou. Mas tivemos dificuldades. É o terceiro jogo do Pacheco ainda. A gente sabe que precisa melhorar”, declarou o jogador.

Pachequinho não contava na partida com cinco jogadores, todos em recuperação: o volante João Paulo, os meias Galdezani e Ruy, o zagueiro Walisson Maia e o atacante Filigrana.

O Coritiba teve fraco desempenho no primeiro tempo. O meio-campo não funcionou – Anderson foi um dos poucos a mostra alguma iniciativa e criatividade. A defesa também teve problemas e o ataque não jogou. No entanto, o J.Malucelli também não fez uma boa partida. O resultado foi um jogo sem jogadas ofensivas de qualidade.

No primeiro tempo, aos 21 minutos, o volante Jonas saiu lesionado. Entrou Edinho.

O segundo tempo continuou com o fraco futebol das duas equipes. Aos 13 do 2º, troca de pontas: saiu Rildo e entrou Iago. Aos 25, outra troca no ataque. Saiu Kleber e entrou Neto Berola. Com isso, Henrique Almeida deixou a ponta e passou a jogar como centroavante. Berola ficou na ponta. O time até melhorou um pouco no final e chegou a criar duas chances, mas as finalizações foram horríveis.

CORITIBA 0 x 0 J.MALUCELLI

Coritiba: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e Carlinhos; Jonas (Edinho), Anderson e Thiago Lopes; Rildo (Iago), Henrique Almeida e Kleber (Neto Berola). Técnico: Pachequinho

J.Malucelli: Fabrício; Neto, Alex Fraga, Tiago Alencar e Eltinho; Wellington Reis, Carlos Jatobá (Paulinho) e Tomas; Getterson, Rafael Santiago e Jenison (Guilherme Parede). Técnico: Luciano Gusso

Cartões amarelos: Werley, Kleber (C). Eltinho, Jatobá e Tomas (JM).

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz

Público: 6.025 pagantes (6.975 total)

R$ 140.165

Local: Couto Pereira