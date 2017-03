J. Malucelli consegue efeito suspensivo e recupera pontos

Da redação Bem Paraná com sites

11/03/17 às 18:08 - Atualizado às 18:09 Da redação Bem Paraná com sites

O J. Malucelli conseguiu recuperar os 16 pontos que havia perdido em decisão do Tribunal de Justiça Desportivo do Paraná (TJD-PR). O clube conseguiu um efeito suspensivo, e com isso, recuperou os 16 pontos perdidos por ter escalado um jogador de forma iregular.

Apesar disso, o efeito suspensivo serve apenas para o clube ter os pontos na tabela até que o recurso do Jotinha seja julgado no dia 16 de março. Se o recurso for negado, o clube volta a perder os 16 pontos. Sem estes pontos, hoje o clube teria 2 pontos negativos na tabela.