Com gol de cobertura, Palmeiras atropela São Paulo no Allianz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras atropelou o São Paulo na tarde deste sábado (11) com direito a mais um golaço de cobertura, desta vez marcado por Dudu. Com a vitória por 3 a 0 no Allianz Parque, o time alviverde encaminhou a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Com o resultado positivo, o time comandado por Eduardo Baptista chega aos 18 pontos e está na liderança do Grupo C. Já o São Paulo fica com os mesmos 14 pontos e ainda permanece na ponta do Grupo B. Na montagem do seu sistema tático, Rogério Ceni prevê que o time atue mais compactado e, desta forma, os goleiros ficam quase sempre mais à frente da meta. Essa forma de jogar fez com que o goleiro do São Paulo sofresse um gol por cobertura, marcado por Dudu aos 45 min do primeiro tempo. Egídio roubou de Buffarini na esquerda, rolou pro meia, que viu Denis fora do gol e marcou. Na próxima rodada o Palmeiras tem outro clássico pela frente: Santos no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Já o São Paulo recebe o Ituano no sábado (18), às 16 horas (de Brasília), no estádio do Morumbi.