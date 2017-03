Denis assume erros nos três gols e diz que está acostumado com críticas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o ano passado, quando virou titular do São Paulo, o goleiro Denis passou a receber uma série de críticas. Neste sábado (11), após levar um golaço de cobertura de Dudu e perder para o Palmeiras por 3 a 0, ele disse que assumia a responsabilidade por todos gols sofridos na partida. Denis disse que já sabe lidar com as críticas: "eu já estou acostumado. Tranquilo. A equipe hoje ao todo não fez um grande jogo, uma boa apresentação, como vinha sendo. Mas todos nós temos que assumir a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Acho que no terceiro gol poderia ter sido mais rápido. Mas quem toma gol é o goleiro, assumo os três", afirmou ao Premiere.