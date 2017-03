Polícia prende homem com cinco pistolas e mil munições

(foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cinco pistolas e mil munições na tarde deste sábado (11) em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná. As armas e os projéteis estavam em duas mochilas, na bagagem de mão de um passageiro de ônibus abordado na BR-277. O homem, de 30 anos de idade, foi preso em flagrante. O ônibus saiu de Foz de Iguaçu (PR) com destino a Belo Horizonte (MG).

