Dudu faz golaço de cobertura e diz que foi o mais bonito da carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco depois de fazer um golaço de cobertura no clássico entre Palmeiras e São Paulo, Dudu comentou sobre o lance e disse que nunca tinha feito feito uma jogada tão bonita na carreira. A partida terminou com vitória alviverde por 3 a 0. "Foi o mais bonito. Até esses dias eu estava comentando que nunca fiz um gol de fora da área. É o primeiro. Estou muito feliz", afirmou em entrevista ao Premiere. Dudu também comentou que ficou "sem jeito" ao comemorar o gol e disse que planejou isso previamente: "eu estou reparando nele (Denis) desde o começo. Ele estava jogando adiantado. Tive a oportunidade de chutar para o gol e fui muito feliz na finalização. A gente pressionou bem o homem da bola". O lance aconteceu aos 45min do 1º tempo, quando Egídio roubou a bola de Buffarini na ponta direita. A bola sobrou para Dudu, que girou rapidamente e chutou para o gol, mesmo da intermediária. Denis estava adiantado e não conseguiu fazer nada para evitar o golaço. Nos últimos três anos, o Palmeiras comemorou três gols por cobertura contra o São Paulo: no Campeonato Paulista de 2015, Robinho chutou da intermediária e encobriu Rogério Ceni. Depois, no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, o mesmo meia fez um gol parecido, mais uma vez no atual técnico do time tricolor.