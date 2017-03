Perto do fim do verão, temperaturas começam a cair em Curitiba

(foto: Geraldo Bubniak)

O verão termina no dia 20 de março. E a partir de agora, as temperaturas começam a oscilar bastante, como é típico do outono. As temperaturas máximas em Curitiba devem sofrer um sobe e desce nos próximos dias. Segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), entre o domingo (12) e a quarta-feira (15), as marcas devem variar entre 29 e 25 graus. Já na previsão de longa data da Climatempo, a variação fica até maior até a virada da estação. No dia 18, por exemplo, Curitiba pode ter máxima de 18ºC.

As mínimas também vão ficando mais baixas aos poucos. Na semana que vem a mínima cehga a 15ºC em Curitiba.

No fim de tarde deste sábado, Curitiba marcava apenas 21,6ºC.