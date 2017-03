Santo André e Botafogo empatam em resultado ruim para os dois times

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André recebeu o Botafogo neste sábado (11), às 15h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, e o resultado de empate em 1 a 1 não agradou a nenhuma das duas equipes. Os donos da casa seguem sem nenhuma vitória como mandantes, e somam apenas 7 pontos na competição, entrando definitivamente na briga contra o rebaixamento. O Botafogo, atual segundo colocado do grupo A, continua sem triunfos fora de casa, e pode ver os rivais São Bernardo e Ituano ultrapassarem-no na tabela neste domingo (12). Na partida, Henan abriu o placar para o Santo André aos 46 minutos do primeiro tempo, após chutar cruzado uma bola que antes havia batido na trave. O Botafogo empatou aos 27 minutos da segunda etapa, em pênalti sofrido e convertido por Francis. Red Bull bate Audax e respira aliviado SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um primeiro tempo impecável, o Red Bull Brasil conseguiu sua primeira vitória fora de casa neste sábado (11), contra o Audax, em Osasco, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Em um primeiro tempo impecável, o Toro abriu 2 a 0, gols de Bruno Alves e Nando Carandina. No segundo tempo, apenas administrou o placar. Com 8 pontos, respira um pouco aliviado na briga contra o rebaixamento. Já o Audax segue em queda livre, com quatro derrotas nas últimas cinco partidas. Com apenas 7 pontos, o clube parece que realmente parou de pensar em avançar à próxima fase -foi vice-campeão em 2016- para se dedicar somente à luta contra o rebaixamento.