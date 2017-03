Palmeiras faz gol de cobertura e atropela São Paulo no Allianz

LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há dois anos, Rogério Ceni viu de dentro da sua área o meia Robinho acertar um chute de pouco pra frente do meio de campo e abrir o placar na vitória do Palmeiras por 3 a 0, no primeiro clássico entre os clubes no Allianz Parque. Neste sábado (11), ele sentiu novamente o gosto amargo em seu retorno ao estádio como treinador. Da beirada do campo, o ex-goleiro viu Egídio roubar a bola de Buffarini e encontrar Dudu que ajeitou e, praticamente da mesma distância só que um pouco mais aberto, viu Denis adiantado e bateu de cobertura para marcar o primeiro gol do triunfo palmeirense sobre o São Paulo por 3 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o time comandado por Eduardo Baptista chega aos 18 pontos e está na liderança do Grupo C. O São Paulo fica com 14 pontos e permanece na ponta do Grupo B. A vitória palmeirense é a quarta sobre o rival na nova arena. Além do triunfo de 2015, pelo Estadual, o time alviverde venceu o adversário por 4 a 0 e 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2015 e 2016, respectivamente. Destes quatro jogos, Rogério participou das duas primeiras partidas como jogador e do revés de agora como como treinador. Até o gol de Dudu, aos 45 minutos da etapa inicial, Rogério Ceni via sua equipe frear as ações do Palmeiras, que tentava impor o ritmo, mas não encontrava espaços para entrar na defesa são-paulina, que estava bem postada. Sem Cueva, vetado pelo departamento médico, ele optou por uma marcação no campo de defesa e explorar os contra-ataques. Com o placar adverso, o treinador foi obrigado a alterar a formação tática e colocou Wellington Nem na vaga do volante Jucilei, que formava o meio de campo com Cícero e João Schmidt. Thiago Mendes, outro volante escalado, atuava aberto pela direita. Com a mudança, deu espaços e a fragilidade do sistema defensivo são-paulino ficou evidente. O Palmeiras aproveitou e construiu a vitória com facilidade –Tchê Tchê e o venezuelano Guerra ampliaram o marcador, que poderia ter sido muito maior pelas chances criadas. Aliás, Tchê Tchê e Guerra foram dois jogadores escalados por Eduardo Baptista no time titular neste sábado. O treinador optou por poupar Zé Roberto, além de Jean, Keno e Borja, que começaram no banco, e entraram após o placar já estar definido. Edu Dracena, que será titular contra o Jorge Wilsterman, na quarta-feira, pela Libertadores, foi preservado. Outro ausente foi Felipe Melo, suspenso. Tchê Tchê não atuava desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, no início de fevereiro, quando sofreu uma lesão no ombro esquerdo. Já Guerra perdeu espaço por opção do treinador. Os dois atuaram por dentro na linha de quatro do meio de campo palmeirense, que ainda teve Michel Bastos aberto pela direita e Dudu pela esquerda. Willian foi o titular no comando do ataque. As outras novidades no time titular foram nas laterais: Fabiano e Egídio. No primeiro tempo, Guerra e Tchê Tchê procuraram ajudar na saída de bola, mas com o São Paulo bem postado não conseguiram criar. Na etapa complementar, o volante conseguiu marcar o gol logo aos 10 minutos. Ele recebeu de Michel Bastos, cortou para o meio e finalizou no canto. Quinze minutos depois, Borja foi lançado e, após saída errada de Denis, Guerra marcou o terceiro. Com a boa atuação de Tchê Tchê, Eduardo Baptista ganha mais uma opção para o duelo contra os bolivianos. O jogador deve aparecer no time titular. Já Guerra deve iniciar no banco, mas mostrou para o treinador que está encontrando o seu ritmo. Já Ceni vai torcer pela recuperação de Cueva ou encontrar uma outra formação para o duelo contra o ABC, marcado para quarta-feira, pela partida de volta da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, pode perder o jogo por até um gol de diferença. Na próxima rodada o Palmeiras enfrenta Santos no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O São Paulo recebe o Ituano no sábado (18), às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.