Estudante de Engenharia morre durante treino de futebol

(foto: Reprodução/Facebook)

Um estudante do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), morreu na manhã deste sábado (11) quando treinava futebol no Centro Politécnico, em Curitiba. A UFPR divulgou nota sobre o ocorrido.

"A Universidade Federal do Paraná lamenta profundamente a morte do estudante do 3º ano de Engenharia Elétrica, Victor Romano Lourenço, de 20 anos, que sofreu um ataque cardíaco na manhã deste sábado (11), durante um treino de futebol no Centro de Educação Física, no Centro Politécnico.

Todas as providências para a reanimação foram tomadas, infelizmente sem sucesso. A UFPR está em pesar", termina a nota.