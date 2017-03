Pratto quebra o nariz em lance com Vitor Hugo e passa por exames

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas Pratto, do São Paulo, fraturou o nariz durante a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras neste sábado (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O jogador foi encaminhado para um hospital logo após a partida para fazer exames. O lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, em uma dividida com Vitor Hugo. Em disputa pelo alto, o atacante são-paulino acertou o rosto na parte de cima da cabeça do zagueiro palmeirense. Mesmo com o nariz quebrado, Pratto seguiu em campo até o apito final. Apesar da fratura, o argentino não deve ser desfalque para a sequência da temporada.