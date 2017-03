Damião faz 'hat-trick' e expressinho do Fla goleia na estreia da Taça Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A noite deste sábado (11) foi de Leandro Damião. Substituto de Guerrero, poupado assim como os demais titulares, o atacante fez três gols e comandou a goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), na estreia na Taça Rio. A partida serviu para Leandro Damião desencantar. O atacante não marcava há cinco meses. Seu último gol havia sido no Fla x Flu do dia 13 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Rubro-Negro saiu derrotado por 2 a 1. Ele foi o melhor em campo. Além dos três gols, se destacou pelo companheirismo e entrega, disputando todas as bolas mesmo quando o placar já estava elástico. O atacante foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo por Berrío, que era pedido pela torcida, e saiu ovacionado de campo. Aos 45 minutos do segundo tempo, Berrío saiu livre e sofreu uma falta fora da área do goleiro Luciano, que era o último homem. O arqueiro foi expulso e, como a Portuguesa já tinha feito três alterações, o atacante Fabiano Oliveira foi para a meta. FLAMENGO Thiago, Rodinei, Donatti, Juan e René; Márcio Araújo (Ronaldo), Cuéllar e Matheus Sávio (Lucas Paquetá); Gabriel, Felipe Vizeu e Leandro Damião (Berrío). T.: Zé Ricardo PORTUGUESA Luciano, Erick, Pessanha, Marcão e Jacozinho; Marcinho Pitbull, Muniz (Fabinho), Silvano (Rodrigo) e Maicon Assis; Romarinho e Fabiano Oliveira. T.: Nelson Rodrigues Estádio: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) Árbitro: Lenilton Rodrigues Gomes Júnior Cartões amarelos: Lucas Paquetá (FLA); Marcinho Pitbull (POR) Cartões vermelhos: Luciano (POR) Gols: Leandro Damião, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLA); Leandro Damião, aos 31 minutos do primeiro tempo (FLA); Marcão, aos 33 minutos do primeiro tempo (POR); Leandro Damião, aos 35 minutos do primeiro tempo (FLA); Juan, aos 6 minutos do segundo tempo (FLA); Lucas Paquetá, aos 47 minutos do segundo tempo (FLA)