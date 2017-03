Professor Robert E.Kelly, que teve sua entrevista ao vivo invadida por duas crianças na sexta (foto: Reprodução/youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ellen Kelly, mãe do professor Robert E.Kelly, que teve sua entrevista ao vivo invadida por duas crianças na sexta (10), falou ao jornal britânico Daily Mail sobre o ocorrido. As crianças que aparecem no vídeo são Marion, de 4 anos, e James, de 9 meses. Eles são filhos de Robert com a mulher que aparece no final do vídeo, a professora de ioga Jung-a Kim. Eles são casados faz 6 anos e o professor vive na Coréia do Sul desde 2008. Segundo Ellen, as crianças costumam conversar com a avó por Skype no escritório onde Robert estava durante a entrevista, que fica na casa da família. "As crianças provavelmente ouviram vozes vindo do computador e pensaram que éramos nós [os avós]. Foi hilário".