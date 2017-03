Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1911 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (11), em Serra Negra (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso a ser realizado na quarta-feira (15) deve chegar a R$ 6 milhões. Os números sorteados foram: 16, 18, 23, 30, 32, 33. Pela quina, 42 apostas ganharam R$ 36.634,43. Outras 2.817 apostas levaram R$ 780,28 pela quadra. QUINA Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4331 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 09, 20, 26, 63, 72. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 39 apostas ganhadoras, R$ 8.801,66 Terno - 3 números acertados - 3.840 apostas ganhadoras, R$ 134,42 Duque - 2 números acertados - 104.585 apostas ganhadoras, R$ 2,71 TIMEMANIA O concurso 1004 da Timemania também não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 01, 14, 22, 31, 38, 51, 67. O time do coração foi o Rio Branco/ES. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 5,6 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - Não houve acertador! 5 números acertados - 168 apostas ganhadoras, R$ 1.146,72 4 números acertados - 3.648 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 37.128 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Rio Branco/ES - 8.462 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA Ninguém acertou as seis dezenas de nenhum dos sorteios do concurso 1618 da Dupla-Sena. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 900 mil. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 05, 16, 21, 25, 44, 48 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 5.600,91 Quadra - 4 números acertados - 858 apostas ganhadoras, R$ 74,60 Terno - 3 números acertados - 15.873 apostas ganhadoras, R$ 2,01 2º sorteio - 04, 06, 12, 25, 26, 50 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 22 apostas ganhadoras, R$ 2.291,29 Quadra - 4 números acertados - 1.066 apostas ganhadoras, R$ 60,04 Terno - 3 números acertados - 19.229 apostas ganhadoras, R$ 1,66 A Caixa também sorteou os bilhetes do concurso 05161 da Loteria Federal. Confira os principais prêmios: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 29017 - 1.000.000,00 2º - 67892 - 20.000,00 3º - 48443 - 14.000,00 4º - 81692 - 12.000,00 5º - 25612 - 10.040,00