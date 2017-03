Rio Grande do Sul está em 'Alerta Laranja' para tempestades

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou o Estado do Rio Grande do Sul em Alerta Laranja, desde a 0h deste domingo (12). De acordo com o site do instituto, há perigo de quebra de vidros, estragos consideráveis, risco de queda de galhos de árvores, alagamentos, incidência de descargas elétricas e granizo. Os ventos podem atingir velocidade entre 17 e 27 m/s (61 e 99 Km/h), chuvas Intensas entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 a 100 mm/dia e granizo. Um forte vendaval seguido de chuva intensa atingiu a cidade de Porto Alegre na madrugada deste domingo, por volta das 4h50, na região central da capital. Permaneciam alagadas na manhã deste domingo, às 6h30, as avenidas Ipiranga com a Érico Veríssimo, Marcílio Dias e rua Zero Hora. Os motoristas devem redobrar a atenção ao grande acúmulo de água em trechos da rodovia RS-040, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a companhia de trânsito local, próximo ao Caminho do Meio há vários carros parados. O temporal também foi forte, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal-RS), no município de Santa Maria, e interditou a rodovia BR 392 na altura do quilômetro 352 em virtude de chuva intensa. A pista esta alagada, desde as 5h, em ambos os sentidos, com aproximadamente 30 cm de água. Cidades do interior gaúcho também foram atingidas pela forte chuva, como Camaquã, que teve registro de queda de granizo. A previsão é que a temperatura caia drasticamente e temporais se espalhem por todo o Rio Grande do Sul neste domingo. Segundo previsão do Inmet, uma área de baixa pressão atmosférica avança rapidamente do norte da Argentina em direção ao litoral gaúcho dando origem a uma nova frente fria no RS. RECOMENDAÇÕES - Abrigue-se da chuva torrencial que poderá estar acompanhada de granizo e causar inundações. - Não se abrigue debaixo de árvores, nem em frágeis coberturas metálicas, pois há riscos de quedas. - Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia e o gás. - Coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos bem fechados e em local protegido. - Revise a resistência da sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado. - Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (risco de queda pelo vento). - Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).