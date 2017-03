Inventor da web pede regulação mais rígida da publicidade política online

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O britânico Tim Berners-Lee, 61, criador da web, pediu uma regulação mais rigorosa da publicidade política online, que, segundo ele, está sendo usada de "maneiras antiéticas". Em uma carta aberta marcando o 28º aniversário de sua invenção, Berners-Lee descreveu como a propaganda política se tornou uma indústria sofisticada e direcionada, com base em enormes pools de dados pessoais no Facebook e no Google. Segundo ele, a propagação dessas informações pode se tornar antiética quando eleitores são direcionados para sites de notícias falsas, que usam mensagens para desencorajar as pessoas de vir a votar -como a campanha Trump fez com determinados grupos cujo apoio a Hillary Clinton precisava para ganhar. "A publicidade direcionada permite que uma campanha diga coisas completamente diferentes, possivelmente conflitantes para diferentes grupos. Isso é democrático?", questionou o inventor da web. A falta de regulamentação na publicidade política online foi uma das três tendências que ameaçam a web e da qual Berners-Lee está "cada vez mais preocupado". Outra preocupação para ele é a perda de controle sobre nossos dados pessoais e a propagação de desinformação online. Os dados pessoais são o preço que muitos de nós concordam em pagar por serviços gratuitos online, mas Berners-Lee aponta que "estamos perdendo um truque" ao permitir que grandes empresas de coleta de dados -como Google, Facebook e Amazon- controlem essas informações . "Como nossos dados são mantidos em silos proprietários, fora de vista para nós, perdemos os benefícios que poderíamos perceber se tivéssemos controle direto sobre esses dados e escolhêssemos quando e com quem compartilhar", disse ele. Um efeito colateral mais pernicioso dessa agregação de dados é a forma como os governos estão "observando cada vez mais cada movimento online" e aprovando leis como a Lei de Poderes de Investigação do Reino Unido, por exemplo, que legaliza uma série de ferramentas de espionagem e hacking usadas por serviços de segurança. Essa vigilância, segundo ele, cria um "efeito assustador sobre a liberdade de expressão", mesmo em países que não têm regimes repressivos. A preocupação final de Berners-Lee é a de que é muito fácil para a desinformação se espalhar na internet, especialmente porque houve uma consolidação enorme na forma como as pessoas encontram notícias e informações através do Facebook e do Google, que selecionam o conteúdo a ser exibido baseado em algoritmos que aprendem com a coleta de dados pessoais. "O resultado final é que esses sites mostram o conteúdo que eles acham que vamos clicar. O que significa que uma informação errônea, ou uma notícia falsa, surpreendente chocante ou projetada para atrair nossos preconceitos pode se espalhar como um incêndio", afirmou Berners-Lee. Berners-Lee disse que a Web Foundation -organização que fundou em 2009 dedicada à melhoria e disponibilidade da web- está trabalhando nessas questões como parte de uma estratégia de cinco anos. "Levou todos nós a construir a web que temos, e agora cabe a todos nós construir a web que queremos para todos."