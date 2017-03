Belfort não resiste e é nocauteado por Kelvin Gastelum em Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lutador brasileiro Victor Belfort segurou o quanto pôde, mas não aguentou a pressão do americano Kelvin Gastelum e foi nocauteado aos 3m52s do primeiro round. A luta principal do UFC Fortaleza aconteceu neste sábado (11), no Centro de Formação Olímpica. Belfort, 39, chegou a cair duas vezes no octógono antes de ser nocauteado pelas mãos de Gastelum, 14 anos mais jovem que o brasileiro. Após a vitória, o americano, que subiu ao peso-médio, desafiou Anderson Silva. “Tem um cara que começou isso, é uma lenda como Victor. Estou pronto para Anderson, em 3 de junho, no Rio”, disse o americano, que pediu para a plateia cantar "Parabéns a você" para seu pai, que aniversariou durante o seu treinamento. Emocionado, Belfort sinalizou que sua próxima luta será a despedida de sua carreira. Ele também pediu para se apresentar no Rio de Janeiro, já que possui mais uma luta em seu contrato. UFC Fortaleza CARD PRINCIPAL Kelvin Gastelum venceu Vitor Belfort por nocaute técnico aos 3m52s do primeiro round Maurício Shogun venceu Gian Villante por nocaute técnico aos 59s do terceiro round Edson Barboza venceu Beneil Dariush por nocaute aos 3m35s do segundo round Ray Borg venceu Jussier Formiga por decisão unânime dos juízes laterais Bethe Correia x Marion Reneau terminou em empate Alex Cowboy venceu Tim Means por finalização aos 2m38s do segundo round CARD PRELIMINAR Kevin Lee venceu Francisco Massaranduba por finalização aos 3m12s segundo round Serginho Moraes venceu Davi Ramos por decisão unânime dos juízes laterais Joe Soto venceu Rani Yahya por decisão unânime dos juízes laterais Michel Trator venceu Josh Burkman por finalização a 1m42s do primeiro tempo Jeremy Kenedy venceu Rony Jason por decisão unânime dos juízes laterais Paulo Borrachinha venceu Garreth McLellan por nocaute técnico a 1m17s do primeiro tempo