Ministro do STF nega recurso contra soltura de goleiro Bruno

12/03/17 às 10:02 Redação Bem Paraná com informações do G1

Bruno: ministro Marco Aurélio de Mello rejeitou recurso de mãe da modelo Eliza Samudio (foto: Reprodução/youtube)

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o recurso apresentado pela mãe da modelo Eliza Samudio, Sônia de Fátima Marcelo da Silva de Moura, que pedia a revogação da liminar (decisão provisória) que ordenou a soltura do goleiro Bruno Fernandes.

Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pela morte da modelo, Bruno foi libertado no mês passado após obter um habeas corpus de Marco Aurélio. A decisão monocrática do magistrado ainda será analisada por uma das turmas do Supremo, que contém cinco ministros. Antes, no entanto, a PGR ainda vai se manifestar sobre o caso. O goleiro chegou a ficar preso em regime fechado durante 6 anos e 7 meses preventivamente (prisão sem tempo determinado).

Relator do processo de Bruno na Suprema Corte, Marco Aurélio negou o recurso na última sexta-feira (10), uma semana depois de a mãe de Eliza Samudio ter solicitado a revogação da liminar. Sônia de Moura apresentou o recurso na condição de assistente de acusação, que atua ao lado do Ministério Público no processo contra o goleiro.

Na peça judicial, os advogados da mãe de Eliza afirmaram que Bruno é uma “pessoa fria, violenta e dissimulada” e que sua personalidade é “desvirtuada” e “foge dos padrões mínimos de normalidade”. Segundo os defensores de Sônia, o goleiro representa risco à vida do neto dela, filho de Bruno com a modelo assassinada.

“O paciente [goleiro Bruno] não só oferece risco, como também já manifestou seu interesse de colocar as mãos na vítima Bruno Samudio de Souza [filho do goleiro com Eliza] e, teme a embargante [Sônia], que possa ocorrer com seu neto e consigo mesma o que aconteceu com sua filha, ser morta”, diz trecho do recurso contra o habeas corpus do goleiro.

Bruno foi condenado, em 2013, pelo Tribunal de Júri de Contagem (MG) pela morte de Elisa Samudio, mas sua prisão era provisória desde as investigações, ou seja, ele ainda não estava cumprindo a pena.

Para o ministro do STF que determinou a soltura do goleiro, nada justifica a espera pelo recurso de apelação (leia a íntegra da decisão). Com a liminar, Bruno pode responder ao restante do processo em liberdade. Se o recurso contra o júri for negado, ele pode ser preso novamente.

O goleiro Bruno Fernandes – que atuou no Flamengo e no Atlético Mineiro – foi condenado como mandante da morte da ex-amante Eliza Samudio a uma pena de 22 anos e 3 meses de prisão.

Eliza desapareceu, em 2010, quando ela estava com 25 anos e seu corpo nunca foi achado. Na ocasião do crime, o jogador era titular do Flamengo e não reconhecia a paternidade da criança.