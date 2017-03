Redação Bem Paraná com informações do G1

Um jovem morreu após ser baleado em uma briga no Largo da Ordem, Centro de Curitiba, na madrugada deste domingo (12), segundo a Polícia Civil. A briga teria acontecido perto do chafariz, por volta das 4 horas, e o autor dos tires fugiu do local, segundo os policiais. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal e ainda não foi identificado oficialmente.