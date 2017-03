Morre Joni Sledge, cantora do sucesso 'We Are Family'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joni Sledge, parte do trio de música disco Sister Sledge, foi encontrada morta nesta sexta (10) em sua casa, na cidade de Phoenix, nos EUA. O grupo fez sucesso nos anos 70 e 80 com o hit "We Are Family" e continuava em atividade. Segundo informações do "The Guardian", a família e os representantes do grupo divulgaram a informação na noite deste sábado (11), mas não revelaram a causa da morte. "São bem vindas as orações enquanto choramos a perda de nossa irmã, mãe, tia, sobrinha e prima ", escreveu a família em um comunicado oficial. Eles pedem privacidade. Joni Sledge nasceu na Filadélfia em 1957 e cantava com suas irmãs Debbie, Kim e Kathy (que deixou o grupo em 1989) no Sister Sledge desde 1971. "We Are Family" foi gravada em 1979 e era a faixa principal do terceiro disco entre doze lançados.