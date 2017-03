SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco jovens foram baleados e mortos durante um baile funk realizado em Mossoró, cidade do Rio Grande do Norte. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, a chacina aconteceu por volta das 23h deste sábado (11), em um clube localizado no bairro Bela Vista. Cerca de quatro suspeitos armados com pistolas, escopetas e fuzis invadiram a festa, batizada de "Primeiro Baile de Favela" e atiraram contra as vítimas. Entre os mortos, segundo a polícia, está Kaynan Gomes, 16, conhecido na região como MC Kay, que animava o baile. Segundo testemunhas, MC Kay ainda tentou pedir ajuda após ser atingido pelos tiros, mas não resistiu e morreu no portão de entrada do evento. Também morreram Ariely Amanda de Souza Neves, 21; Jocie Moraes da Fonseca, 20; Israel Gomes Bezerra, 19 e Eduardo Nunes Farias, 19. A polícia investiga as causas da chacina, mas não descarta a hipótese de o crime ter sido motivado por brigas entre facções rivais. Até as 11h deste domingo (12), nenhum suspeito havia sido preso. VIOLÊNCIA Em janeiro, brigas entre facções rivais na penitenciária de Alcaçuz, a maior do Estado, desencadearam uma onda de violência na região, com uma dezena de ônibus queimados em Natal e bases da PM atacadas. A rebelião terminou com 27 presos mortos após um confronto entre membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do Sindicato do Crime do RN dentro da penitenciária. A situação foi normalizada, entre outras medidas, após a envio de homens da Força Nacional de Segurança à capital potiguar.