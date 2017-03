Batida entre carro e micro-ônibus mata seis na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um carro de passeio e um micro-ônibus deixou seis pessoas mortas na manhã deste domingo (12) no Grajaú, no extremo sul da capital paulista. Cinco pessoas morreram no local do acidente. A sexta vítima chegou a ser retirada com vida das ferragens do veículo, mas morreu a caminho do hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 7h14, na rua Pedro Escobar, na altura do número 233. Um médico do helicóptero Águia, da Polícia Militar, confirmou o número de mortos no acidente. Três passageiros do micro-ônibus também se feriram e foram encaminhados para o pronto-socorro Balneário. Ainda não se sabe o estado de saúde dos sobreviventes. Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que o carro de passeio trafegava pela rua Pedro Escobar em alta velocidade e acabou colidindo contra o micro-ônibus quando tentava fazer uma ultrapassagem. O micro-ônibus fazia a linha Grajaú-Avenida Belmira Marim. A identidade das vítimas ainda não foi revelada. A perícia feita no local confirmará se o veículo de passeio trafegava em alta velocidade e se o motorista do carro estava alcoolizado. OUTRO ACIDENTE Mais cedo, por volta das 5h45, outro carro bateu contra um poste de iluminação pública, feriu seis pessoas e atropelou e matou um cachorro na Estrada do M´Boi Mirim (zona sul de SP). O Fiat Palio ficou destruído. As vítimas são quatro pessoas que estavam no carro e mais dois pedestres, que foram atropelados na calçada.