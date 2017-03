Redação Bem Paraná com informações do Uol

12/03/17 às 14:21 - Atualizado às 14:22 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Imagens de reportagens sobre caso Bruno no site do clube que contratou o goleiro (foto: Reprodução)

O site do Boa Esporte foi invadido por hackers neste domingo (12). Ao acessar a página do clube mineiro, o usuário se depara com uma tela preta e um texto mostrando dados sobre o feminicídio.

O clube tem sido criticado desde que acertou um contrato com o goleiro Bruno, que responde processo pela morte da modelo Eliza Samudio.